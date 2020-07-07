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Одна из гостиниц Нур-Султана уже более чем на половину заполнена больными

На базе гостиницы Ramada Plaza мы открыли дополнительно 500 койко-мест - аким.

Фото : cdnimg.rg.ru7 июля 2020, 15:47

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что столичные власти готовы развернуть еще 1000 дополнительных койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, передает корреспондент zakon.kz.

На базе гостиницы Ramada Plaza мы открыли дополнительно 500 койко-мест, из них свыше 60% уже заняты пациентами, - сообщил Кульгинов.

При этом он добавил, что в случае осложнения эпидситуации появятся езе дополнительные койко-места.

А также на случай осложнения эпидситуации, чем сегодня, мы подготовились к срочному развертыванию свыше 1000 коек на базе общежитий наших учебных заведений, которые мы сейчас отрабатываем с санврачами, - пояснил градоначальник.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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