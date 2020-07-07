Более чем в два раза выросла заболеваемость пневмонией в Нур-Султане

В 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В Нур-Султане было выявлено 1700 случаев заболеваний пневмонией в июне. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала руководитель управления здравоохранения Сауле Кисикова, сообщает корреспондент zakon.kz

За июнь количество случае заболевания пневмонией возросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это 1700 случаев пневмонии. Ежедневно происходит порядка 200-300 госпитализаций в день. Должна отметить, что и на амбулаторном этапе проводится лечение пневмонии, в стационарах, на дому. Ежедневно регистрируется порядка 50-60 случаев, - сообщила она.

Ее слова дополнил аким города. По его данным, из общего числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Нур-Султане, у 1224 пациентов - пневмония.

Помимо этого, они сообщили, что на сегодняшний день в отделении реанимации находятся более 180 человек, из них в искусственной вентиляции легких нуждаются 40 человек.

Но когда у пациентов наступают осложнения и наступает дыхательная недостаточность, помимо искусственно вентиляции легких применяются другие изделия медицинского назначения – фолометры, кислородные концентраторы. Поэтому до конца года дополнительно закупим 200 ИВЛ, из них первая партия 50 – будет в июле. Данная проблема поэтапно решается. На сегодня за счет имеющиеся количества ИВЛ оказывается необходимая медпомощь, - рассказала о планах Кисикова.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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