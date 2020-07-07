Цены будут одинаковыми, вне зависимости от чего человек умер.

Предельные цены на похоронные услуги установили в Карагандинской области. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент zakon.kz.

Акиматы городов провели соответствующие переговоры со всеми структурами, которые занимаются похоронными услугами. На сегодняшний день договорились, что по Караганде эта цена вне зависимости от чего человек умер - 150 тысяч тенге. Это полный комплекс ритуальных услуг, перевозка и так далее. Если надо покойного человека перевести в другую точку по области - цена не должна превышать 200 тысяч тенге, - сообщил аким на брифинге.

Глава региона отметил, что завышающих цены граждан будут наказывать. И попросил по данным фактам обращаться в пресс-службу или приемную акимата.

Понимаю, что, наверное, захоронение умершего от коронавируса требует других расходов, связанных с особыми условиями дезинфекции, сопровождения, но мы договорились, что эти расходы будет брать на себя, например, город Караганда, - добавил Касымбек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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