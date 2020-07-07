В Кыргызстане наблюдается резкая вспышка коронавируса

Решение о приостановлении сообщения между областями пока не принято.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков готов рассмотреть возможность закрытия сообщений между регионами, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kg.

Накануне, 6 июля, на заседании Совета Безопасности президент Жээнбеков отметил, что в стране сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации республиканский штаб должен внести предложения.

В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями. (...) Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии, - сказал Жээнбеков.

Решение о приостановлении сообщения между областями пока не принято.

Кыргызская служба "Азаттыка" сообщает, что в Кыргызстане наблюдается резкая вспышка заболевания коронавирусом. Больницы в Бишкеке переполнены, лекарств не хватает. Отмечается также нехватка средств индивидуальной защиты.

Минздрав сообщает, что только в Бишкеке болеет почти каждый третий медик, остальные работают из последних сил. Мобилизовали даже студентов-медиков.

Из-за нехватки больниц в кыргызской столице развернули стационары в спортзалах, муниципальных пекарнях. Туда приходится привозить и тяжелобольных. В первый же день работы таких стационаров в них умерли три человека.

В Бишкеке дополнительно открыты 2062 койки. Из них 69 – это палаты интенсивной терапии. Места освобождаются, но быстро заполняются. Много нуждающихся, – рассказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Многие кыргызстанцы считают, что действий властей недостаточно. Критиковать Минздрав, депутатов и президента впервые стали артисты. Они просят у сограждан прощения за то, что агитировали когда-то за партии и кандидатов власти.

Блогеры, бизнесмены и простые кыргызстанцы в эти дни начали сами собирать деньги на ИВЛ, готовить еду медикам, привозить оборудование и лекарства в больницы.

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