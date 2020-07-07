Ряд поездов не будут ходить на западе Казахстана

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

О временной отмене курсирования некоторых пассажирских поездов сообщили в АО "Пассажирские перевозки", передает zakon.kz.

По информации перевозчика, с 8 июля 2020 года приостанавливается прибытие и отправление пассажирских поездов и беспересадочных вагонов по станции Атырау:

- № 41/42 "Атырау-Алматы-1" отправлением из Атырау с 09/07-20, прибытием/отправлением из Алматы-1 с 11/07-20, прибытием в Атырау с 13/07-20;

- № 313/314 "Атырау-Мангистау" отправлением из Атырау с 08/07-20, прибытием/отправлением из Мангистау с 09/07-20, прибытием в Атырау с 10/07-20;

- № 692/691 "Актобе-Атырау" отправлением из Актобе с 07/07-20, прибытием/отправлением из Атырау с 08/07-20, прибытием в Актобе с 09/07-20;

- беспересадочные вагоны "Алматы-2 - Кульсары", курсирующие в составах пассажирских поездов № 77/78 "Алматы-2 - Мангистау" и № 313/314 "Атырау-Мангистау", отправлением из Алматы с 05/07-20, прибытием/отправлением из Кульсары с 08/07-20, прибытием в Алматы с 11/07-20.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета, - сообщили в компании-перевозчике.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.

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