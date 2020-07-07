Главный врач Атырауской областной больницы №2 опроверг информацию о пустующих палатах

В них проводилась дезинфекция и влажная уборка.

Главный врач Атырауской областной больницы опроверг информацию о пустующих палатах, сообщает zakon.kz.

По информации Службы коммуникаций области, пациент инфекционного стационара на днях зафиксировал процесс подготовки палат к госпитализации пациентов и выложил сеть.

Вторая областная больница пустует, а люди нуждаются в госпитализации и кислороде, но их просто некому лечить, - написал на своей странице Вадим Барташевич, подкрепив негативный пост несколькими видео пустых палат.

Как рассказал главный врач Атырауской областной больницы №2 Магжан Сиджанов, пациент зафиксировал на камеру мобильного телефона палаты, из которых люди пошли на поправку и были переведены на амбулаторное лечение.

В них проводилась дезинфекция и влажная уборка. В настоящее время уже проведена госпитализация пациентов из областной больницы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Наша больница работает в штатном режиме, в инфекционном стационаре нехватки медперсонала не наблюдается, - уточнил Магжан Ситжанов.

Руководитель медучреждения подтвердил, что 16 пациентов сегодня были размещены в палаты и получают лечение.

Всего в инфекционном стационаре второй областной больницы получают лечение 162 человека, - отметил Магжан Сиджанов.

Главный врач медучреждения просит местных жителей не распространять недостоверную информацию в социальных сетях и не усугублять обстановку во время нестабильной эпидситуации в регионе.

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