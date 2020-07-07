Лекарств на 700 млн тенге хотели незаконно вывезти из Казахстана в Россию

Все изъятые медпрепараты в условиях острой нехватки медикаментов планируется передать в органы здравоохранения.

Руководитель управления СЭР КФМ министерства финансов РК Еркебулан Асанбаев рассказал на брифинге в СЦК об обнаруженной крупной партии лекарств на границе с Россией, стоимостью 1,7 млн долларов (около 697 млн тенге), передает корреспондент zakon.kz.

Хотел бы остановиться на одном примере, когда департаментом по экономическим расследованиям по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой на пограничном пункте пропуска Таскала при досмотре автомобиля Volvo, следовавшего из Алматы в город Белгород, Российскую Федерацию, обнаружены таблетки Физиотенз производства Алматинской фармацевтической фабрики в количестве 171 тысяча 290 упаковок и стоимостью 1,7 млн долларов, без разрешительных документов на вывоз из Казахстана, - сообщил Асанбаев.

Он добавил, что все изъятые медпрепараты в условиях острой нехватки медикаментов планируется передать в органы здравоохранения для дальнейшего использования нужд населения и в медучреждения.

Такая практика у нас уже имеется, когда в марте-апреле этого года нами было передано в органы здравоохранения порядка 9,4 млн масок, 65 тысяч литров антисептика, 102 тысячи литра спирта и 89 тысяч бутылок, изъятого ранее алкоголя. Эта работа в целом находится на особом контроле и будет продолжена, - добавил выступающий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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