У жителя Алматинской области изъяли антибиотик на 7 млн тенге

Буквально 5-6 июля нами выявлено 18 правонарушений в области незаконной продажи лекарственных средств практически во всех областях страны - Асанбаев.

Служба экономических расследований только за 2 дня выявила 18 нарушений в области продажи лекарственных средств. Об этом на пресс-конференции в Службе экономических расследований рассказал руководитель управления СЭР КФМ МФ РК Еркебулан Асанбаев, сообщает корреспондент zakon.kz

За короткий промежуток времени, буквально 5-6 июля нами выявлено 18 правонарушений в области незаконной продажи лекарственных средств в городах Нур-Султан, Шымкент, Мангыстауской области, ЗКО, ВКО, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Туркестанской областях. В общем изъято 182 тыс. упаковок различных лекарств средств, ориентировочной стоимостью свыше 727 млн тенге, - сообщил он.

По данным фактам было зарегистрировано 4 уголовных дела по ст.214 УК (незаконное предпринимательство) и ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного или чужого имущества). 3 материала отправлены в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности и еще по 11 материалам будет принято соответствующее решение.

Асанбаев также привел несколько примеров незаконной продажи:

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент возбуждено уголовное дело по ст. 189 УК по факту хищения из ГКП "Поликлиника №12" города Шымкент лекарственных препаратов, в общем объеме 10 коробок, общей стоимостью порядка 170 тыс. тенге. Данные препараты были ограничены в обращении и были выданы в рамках ГОБМП. В ходе следствия мы будем разбираться, каким образом эти препараты оказались на открытом рынке, - сообщил он.

В Алматинской области также был задержан гражданин, у которого в ходе контрольного закупа был изъят лекарственный препарат "Азитрамицин" в количестве 2420 упаковок на общую сумму 7,2 млн тенге.

Все лекарства в департаменте экономических расследований обещают отдать в медицинские организации регионов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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