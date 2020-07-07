Илья Ильин попал в больницу и рассказал о своем самочувствии

Тяжело дыша, он сообщает о том, что попал в больницу и находится там 6-й день.

Штангист Илья Ильин, недавно получивший новую должность директором ледового комплекса в родной Кызылорде и приглашенный преподавателем в Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, выложил видео из больницы, передает zakon.kz.

Ильин, тяжело дыша, рассказывает о том, что попал в больницу и находится там 6-й день.

У меня не COVID, у меня была другая болезнь, аллергическая реакция большая на фоне стресса. Меня откачали, все хорошо. Я уже второй день делаю зарядку, - рассказал Илья Ильин.

Он выразил благодарность кызылординским врачам и призвал казахстанцев беречь свое здоровье.

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