МВД о фейерверке 6 июля: Прямого запрета на проведение салюта в карантин нет

Ни один человек не привлечен за то, что смотрел салют.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал вопрос по поводу ответственности за проведение и лицезрение салюта ко Дню столицы 6 июля, передает корреспондент zakon.kz.

Если мы отталкиваемся от постановления санврача, ответственность наступает за нарушение постановления санврача по статье 425 КоАП. Главным документом, за нарушение которого физические и юридические лица привлекаются к ответственности, является постановление главного санврача. Если мы внимательно посмотрим, то постановление, о котором сейчас мы говорили, то там прямого запрета на проведение салютов нет, - сказал Калайчиди на брифинге в СЦК.

Также нет запрета на то, чтобы наблюдать за салютом.

Ни один человек не привлечен за то, что смотрел салют. Вообще такой ответственности за то, что люди наблюдают салют нет. Есть ответственность за нарушение тех требований, которые прямо указаны в постановлении санврача. Вот если будет установлено, что то или иное лицо нарушило те требования. Тогда вопрос можно ставить юридически, а в противном случае - нет, - пояснил он.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана городе Нур-Султане прогремел праздничный салют в честь Дня рождения города. Фейерверк собрал на набережной большое количество людей.

В целом, по словам замглавы МВД, с 11 мая по 1 июня привлечены к адмответственности 168 человек за нарушение постановления главного санврача.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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