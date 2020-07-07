168 казахстанцев привлекли к адмответственности за нарушение санитарных требований

Факты нарушений были зарегистрированы с момента снятия режима ЧП.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди рассказал, сколько казахстанцев привлекли к ответственности за нарушение санитарных требований с момента снятия режима ЧП, передает корреспондент zakon.kz.

Мы, если выявляем факты нарушения требований санврача, направляем их в органы здравоохранения. По моей информации, с 11 мая по 1 июля - 168 человек по нашим материалам были привлечены к административной ответственности. В каждом конкретном случае подходят индивидуально. Но основным документом для всех нас является постановление санитарного врача - это один из видов правовых актов, - сообщил Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что много нарушений было выявлено и в период режима ЧП.

В КоАП есть две прямые статьи - это 476 и 478. По 476 мы в период действия ЧП привлекли более 20 тысяч человек, по статье 478 - это действие, провоцирующее нарушение режима ЧП - 204 человека. Сейчас это 425 статья отнесена к компетенции органов здравоохранения, - добавил заместитель главы МВД.

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