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Мадина Жунусбекова освобождена от должности

Она занимала пост вице-министра национальной экономики РК.

Фото : Primeminister.kz7 июля 2020, 18:40

Постановлением Правительства РК Жунусбекова Мадина Сериковна освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

М. Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет Париж I Пантеон – Сорбонна, Университета Пантеон — Ассас.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, Секретариате Руководителя Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.

Ранее от должности был освобожден Нариман Мукушев.


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