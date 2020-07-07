Мадина Жунусбекова освобождена от должности

Она занимала пост вице-министра национальной экономики РК.

Постановлением Правительства РК Жунусбекова Мадина Сериковна освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

М. Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет Париж I Пантеон – Сорбонна, Университета Пантеон — Ассас.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, Секретариате Руководителя Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.

Ранее от должности был освобожден Нариман Мукушев.

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