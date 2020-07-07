Почему у входа в алматинский морг образовалась очередь за телами умерших?

Сотрудники патологоанатомического бюро лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, сказали в морге.

У городского морга Алматы сегодня образовалась длинная очередь за телами умерших. В горздраве сообщили, что скопление людей наблюдается из-за того, что тела выдаются в течение 12 часов, передает zakon.kz.

Уважаемые горожане, в первую очередь приносим соболезнование родным и близким умерших. Ажиотаж возникает в связи с тем, что иногда родственников, как правило сопровождает от двух до десяти человек. И действительно, ввиду переживаемых эмоций и утраты близкого человека, возникает ажиотаж, паника и столпотворения у ворот бюро, - сказал директор городского патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков.

Тела умерших выдаются в течение 12 часов после поступления в морг. Больницы сюда передают тела для уточнения причин смерти и обеспечения достоверных данных по умершему. А это требует дополнительного времени.

Мы обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать дистанционное расстояние, масочный режим, чтобы исключить риск распространения коронавирусной инфекции в очередях. Сотрудники патологоанатомического бюро лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, информируя граждан о порядке выдачи тел, - объяснил Алибеков.

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