Почему у входа в алматинский морг образовалась очередь за телами умерших?
Сотрудники патологоанатомического бюро лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, сказали в морге.
Фото : 2gis.kz7 июля 2020, 18:53
У городского морга Алматы сегодня образовалась длинная очередь за телами умерших. В горздраве сообщили, что скопление людей наблюдается из-за того, что тела выдаются в течение 12 часов, передает zakon.kz.
Уважаемые горожане, в первую очередь приносим соболезнование родным и близким умерших. Ажиотаж возникает в связи с тем, что иногда родственников, как правило сопровождает от двух до десяти человек. И действительно, ввиду переживаемых эмоций и утраты близкого человека, возникает ажиотаж, паника и столпотворения у ворот бюро, - сказал директор городского патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков.
Тела умерших выдаются в течение 12 часов после поступления в морг. Больницы сюда передают тела для уточнения причин смерти и обеспечения достоверных данных по умершему. А это требует дополнительного времени.
Мы обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать дистанционное расстояние, масочный режим, чтобы исключить риск распространения коронавирусной инфекции в очередях. Сотрудники патологоанатомического бюро лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, информируя граждан о порядке выдачи тел, - объяснил Алибеков.
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