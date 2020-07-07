Стоимость ПЦР-теста – 15500 тенге.

Новый пункт для сдачи ПЦР-тестов открыли в Алматы на территории зоны паркинга ТРЦ Aport Mall, передает zakon.kz.

В Telegram-канале StopcovAlmaty появилась информация о том, что новый пункт будет работать с 9 до 16 часов в зоне паркинга ТРЦ Aport Mall.

Вместе с тем, изменился график работы мобильных пунктов "Нурлы-Тау" и "Halyk Arena" с 8 до 13 часов ежедневно.

Стоимость ПЦР-теста – 15500 тенге.

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