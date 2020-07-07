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Людей, забивавших тюленя в Мангистау, привлекут к ответственности

Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в Департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей.

Фото : wildfauna.ru7 июля 2020, 21:14

Те, кто избивал тюленя на пляже в Мангистау, будут привлечены к ответственности за жестокое обращение с тюленем, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

6 июля 2020 года на побережье Каспийского моря в Мангистау отдыхающие забили тюленя палками и камнями. Это было сделано ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям.

По данному факту Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в Департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей и привлечь их к ответственности.

Напоминаем, что за жестокое обращение с животными законодательством Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительной работы.

Завтра, 8 июля 2020 года государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира будут проводить разъяснительные работы на побережье моря для отдыхающих лиц.

P.S. Товарищи, у меня просто нет слов! - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.


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