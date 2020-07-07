Алексей Цой встретился с замминистра здравоохранения РФ

Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества.

7 июля состоялась встреча Министра здравоохранения РК Алексея Цоя с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым по вопросам оказания консультативно-методической помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией.

На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных разработок по лекарствам.

В соответствии с договоренностями между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации в адрес Министерства здравоохранения РФ официально направлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием их потребности, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РК.

Напомним, в рамках реализации достигнутых договоренностей между руководством Казахстана и России, в Нур-Султан 6 июля специальным рейсом из Москвы прибыли 32 ведущих специалиста, задействованных в борьбе с неизученной ранее инфекцией. Делегация врачей из Подмосковья, в числе которой инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи окажет консультативно-практическую поддержку медицинским организациям города Нур-Султан и особо нуждающиеся регионы страны.

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