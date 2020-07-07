Цены выше, чем в два раза - несколько аптек Мангистауской области посетили проверяющие

В отношении директоров началось расследование.

Сотрудники департамента экономических расследований навестили несколько аптек в Мангистауской области. Теперь четырем из них придется ответить за завышенную стоимость лекарств, сообщает zakon.kz.

По информации КТК, цены на жизненно важные препараты были завышены минимум в два раза.

Высокие цены на "Парацетамол" аптекари объясняли тем, что лекарство еще не "зарегистрировано".

"Ингавирин" в аптеках продавался по 8 тысяч тенге, в то время как его предельная цена – 4750. Аскорбиновую кислоту в ампулах реализовывали по 1000 вместо 280.

Таких нарушений только за день насчитали почти на 3 млн тенге.

Во время проверки были найдены и незарегистрированные в Казахстане лекарства. Документы на них предоставить не смогли.

Директорам теперь грозит штраф – около 3 миллионов тенге. А при повторном нарушении – лишение лицензии.

Ситуация в аптеках региона остается напряженной. Люди часами стоят в очередях, чтобы найти нужные препараты. Многие в панике ищут лекарства даже через социальные сети. Чиновники уверяют, что первые фуры с таблетками уже прибыли в регион и лекарства сегодня должны появиться на прилавках. Цены обещают контролировать.

Обычно, когда перевозками занимаются, по дороге в других областях останавливаются, а этот груз был направлен прямым рейсом из Алматы в Мангистаускую область. На следующей неделе также ожидаем прибытия фуры с лекарственными средствами. Они предназначены для трех компаний, которые обеспечивают весь наш регион, - говорит зам. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Ринат Кубатаев.

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