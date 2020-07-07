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Страшные кадры из Колумбии - взрыв бензовоза попал на видео

Погибли 7 человек, свыше 50 получили ранения.

Фото : Кадр из видео7 июля 2020, 22:40

Взрыв произошел тогда, когда местные жители с канистрами столпились у перевернутой автоцистерны в попытках слить бензин, сообщает zakon.kz.

РИА Новости передает, что в муниципалитете Пуэбло-Вьехо бензовоз попал в ДТП и съехал с дороги. Транспортное средство перевернулось, но пожара не было. Местные жители бросили к машине, чтобы слить себе бензин. В этот момент произошел взрыв, который запечатлел очевидец.

На 48 километре в районе терминалов платного шоссе взорвался автомобиль с топливом. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 получили ожоги, - сказал глава колумбийского муниципалитета ПуэбловьехоФабиан Давид Обиспо.


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