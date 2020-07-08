Трупный запах – руководство больницы в Жамбылской области подаст в суд на пациентку

Видео из больницы вызвало общественный резонанс. Такие действия являются оскорблением, а не поддержкой медицинских работников, - считает руководитель больницы.

Главврач районной больницы Жамбылской области подал в суд на пациентку. Женщина распространяла видео из провизорного стационара, в котором жалуется, что условий в больнице нет, врачи якобы даже не интересуются их состоянием, сообщает zakon.kz.

Далее автор пожаловалась, что умершую сутки назад 44-летнюю женщину не забирают в морг, говорится в материале Almaty.tv.

Руководство больницы выступило с опровержением изложенной на видео информации.

Мы лежим в соседней палате. Скоро сутки, как умерла эта женщина. Уже трупный запах идет. Это ужас! Главврачей мы вообще не видели. Нас не навещают ни врачи, ни главврач, - рассказывает в своем видео женщина.

Однако позже она призналась на камеру, что сильно приукрасила действительность.

По поводу вчерашнего видео... мы были не правы, я была не права. Все хорошо. Чувствую себя намного лучше, чем, когда пришла сюда, - сказала она.

На данный момент известно, что по состоянию на 1 июля в медучреждение приняты 105 пациентов. И в данный момент 120 человек проходят лечение от коронавируса и пневмонии. По словам врачей, медикаменты имеются в достаточном количестве. Что касается скандального видео, смерть женщины подтвердили местные жители. Как оказалось, в районе нет морга для тех, кто, умер от пневмонии. Поэтому родственники попросили оставить тело в больнице, до тех пор, пока место захоронения не будет подготовлено.

Из-за отсутствия морга в районной центральной больнице, мы обрабатываем труп сами в соответствии с санпенрежимом и передаем родственникам. Они забирают тела через 3-4 часа, - сообщил Рыскелды Сапарбеков, главный врач центральной больницы Байзаковского района.

Тем не менее видео вызвало общественный резонанс. Такие действия являются оскорблением, а не поддержкой медицинских работников, говорит руководитель больницы. Теперь он намерен судиться с пациенткой, опубликовавшей видео.

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