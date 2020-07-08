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В Алматинской области поймали автобусного воришку

По предъявленным на опознание фотографиям состоящих на учете лиц, потерпевшая опознала гражданина, который подозрительно близко находился рядом с ней в автобусе.

Фото : Polisia.kz8 июля 2020, 00:34

5 июля в дежурную часть полиции Карасайского района обратилась женщина с заявлением о краже сумочки в маршрутном автобусе, сообщает zakon.kz.

Внутри лежали 50 тысяч тенге.

Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье "Кража" (статья 188 ч. 1) УК РК, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

По предъявленным на опознание фотографиям состоящих на учете лиц, потерпевшая опознала гражданина, который подозрительно близко находился рядом с ней в автобусе. Сыщики выехали по месту предполагаемого нахождения опознанного мужчины. Был задержан неоднократно судимый 34-летний житель Иргелийского сельского округа.

При задержании у него изъяли похищенную сумочку с деньгами.

Изобличенный доказательствами подозреваемый признался в совершении кражи. Пострадавшая женщина, которой в течении часа нашли и вернули похищенное, поблагодарила полицейских за быструю работу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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