Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

По словам опрошенных экспертов, люди стали пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

По словам вирусологов и иммунологов, в помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия".

Отмечается, что назначение самого помещения не имеет такого значения, как работа вентиляции в нем.

Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство, - подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На второе место по риску инфицирования ученые поместили общественный транспорт в часы-пик, очереди, а также другие места, где люди близко общаются в течение длительного времени.

Тройку "лидеров" замыкают бары, рестораны и караоке-клубы. Собеседники издания также призвали быть бдительными при посещении стадионов, кальянных и храмов. Осторожность проявлять советуют также и на приеме у стоматолога.

По словам опрошенных экспертов, люди стали пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Это, отметили они, усугубляет ситуацию.

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