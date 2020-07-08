Около 60 человек погибли в результате наводнений и оползней в Японии

По данным телеканала NH, еще 16 пропали без вести на острове Кюсю.

Почти 60 человек погибли и 16 пропали без вести на юго-западном острове Кюсю, где три дня шли сильные ливни, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Официально в список погибших включены 57 человек, еще двое числятся в состоянии так называемой остановки сердца и легких, поскольку в Японии констатировать смерть имеет право только особый медицинский работник по установленной процедуре, - сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на данные полиции и спасательных служб.

Практически все погибшие стали жертвами оползней и наводнений, вызванных проливными дождями.

В настоящее время их фронт сместился в центральную часть главного японского острова Хонсю - в район префектур Нагано и Гифу. Там из-за угрозы наводнений и горных оползней рекомендации об эвакуации получили более 54 тыс. человек.

В зону бедствия на помощь местным спасателям направлены около 20 тыс. военнослужащих.

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