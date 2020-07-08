В Китае назвали условие для присоединения к переговорам США и РФ по разоружению
При выполнении условий, Китай обещал присоединиться к переговорам на следующий день.
Фото : ria.ru8 июля 2020, 08:47
В Китае назвали условие для присоединения к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, для этого США должны согласяться сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая
США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая. Если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, мы присоединимся к переговорам на следующий день, - заявил журналистам Фу Цун.
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