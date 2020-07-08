В ряде регионов снижены тарифы на некоторые услуги

Хорошие новости ждут жителей Талдыкоргана, Кызылорды и Шымкента.

В Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК сообщили о снижении тарифов на некоторые виды услуг в ряде регионов Казахстана, передает zakon.kz.

За прошедший отопительный период потребителям в Талдыкоргане будет возвращено около 5 млн тенге

Законодательством Республики Казахстан "О естественных монополиях" предусмотрена обязанность субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области по итогам отопительного сезона-2019/20 проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами теплоснабжения и не имеющих общедомовых приборов учета тепла. В результате проведенной работы, сумма подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2019-2020 годов составила 4 967 069,75 тенге с учетом средней отапливаемой площади 592,512 тыс.м2, - сообщили в ведомстве.

Перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха производится в соответствии с главой 10 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90. В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха.

Размер перерасчета (возврат) стоимости за 1 кв. м отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2019-2020гг. с учетом НДС составит 8,38 тг/м2.

Например, перерасчет (возврат средств) по отоплению с учетом фактической температуры наружного воздуха по квартире площадью 50,0 кв. м составит 419 тенге (50,0 кв. м*8,38). Данное начисление будет отражено в едином платежном документе в июле месяце текущего года с потребителями, не имеющих приборов учет, - пояснили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по Алматинской области.

Тем временем, в Кызылорде снижен тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "АПК "Алтын Камба" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ТОО "АПК "Алтын Камба" на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 441 810 тенге. Таким образом, с 1 сентября вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "АПК "Алтын Камба" в размере 1367,01 тенге за 1 вагон/км без НДС или со снижением на 21,2 % от действующего тарифа 1735,84 тенге за 1 вагон/км без НДС, - рассказали в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области.

Также снижен тариф на услугу передачи электрической энергии для Индустриальной зоны Кентау. По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП "Оңтүстік Энергосервис" по итогам 9 месяцев 2019 года и 3 месяцев 2020 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ГКП "Оңтүстік Энергосервис" на услуги по передаче электрической энергии с учетом рефинансирования составила 29 104 430 тенге. С 1 августа вводится временный компенсирующий тариф для ГКП "Оңтүстік Энергосервис" в размере 1,57 тенге/кВтчас без НДС или со снижением на 13,3% от действующего тарифа - 1,81 тенге/кВтчас без НДС, - сообщили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент.

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