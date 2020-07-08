Гарантии от Фонда "Даму" помогут при недостатке залогового обеспечения

Предприниматели желающие получить гарантии от Фонда "Даму", могут направлять свои заявки онлайн.

Более 9 000 гарантий на открытие нового бизнеса или расширение действующих направлений выдал фонд "Даму" казахстанским предпринимателям. В рамках этой поддержки они смогли получить кредиты на сумму 343 млрд тенге, при этом размер выданных гарантий составил 140 млрд тенге.

Гарантирование кредитов – одна из мер господдержки, которую фонд "Даму" оказывает малому и среднему бизнесу. Инструмент был запущен в 2010 году в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" и используется предпринимателями при недостатке собственного залогового обеспечения. Ведь, как правило, именно дефицит залоговой базы становится одной из главных проблем при кредитовании МСБ.





На сегодняшний день с гарантиями Фонда работают все банки второго уровня во всех регионах Казахстана. У предпринимателей микросегмента также есть возможность получить кредит с гарантией Фонда в МФО по Государственной программе "Еңбек" и программе гарантирования "Даму-Оптима".

С начала реализации инструмент финансовой поддержки претерпел ряд изменений, сейчас гарантирование кредитов по программам выглядит так:

- "Дорожная карта бизнеса 2025" (гарантируются кредиты до 1 млрд тенге, размер гарантии от 50% до 85% от суммы кредита, размер и срок гарантии зависит от суммы кредита и вида предпринимателя, без ограничений на финансирование по видам деятельности, кроме торговли);

- "Экономика простых вещей" (гарантируются кредиты до 5 млрд тенге, размер гарантии от 30% до 50%, размер и срок гарантии зависит от суммы кредита и вида предпринимательства, гарантируются проекты согласно перечня товаров для кредитования приоритетных проектов);

- Программа развития продуктивной занятости "Еңбек" (сумма кредита от 6500 до 8000 МРП в зависимости от региона, гарантия по данным кредитам составит 85%, ставка по кредиту 6%);

- Программа гарантирования "Даму Оптима" (гарантия до 85% от суммы кредита, размер и срок гарантии зависит от суммы кредита, вида предпринимательства, сумма кредита до 180 млн тенге, оплата комиссии за гарантию 2,5% от остатка основного долга по кредиту).

На сегодняшний день Фонд существенно упростил механизм выдачи гарантий. Это стало необходимой мерой, поскольку число поддержанных проектов стремительно увеличивалось. Ну, а в 2018 году появился метод портфельного гарантирования. Это, к слову, еще больше упростило процесс, ведь теперь банк вправе самостоятельно принимать решение о предоставлении гарантии без дополнительного рассмотрения проекта Фондом.

Если углубиться в преимущества, то можно отметить, что Фонд сейчас не рассматривает каждую заявку индивидуально; а сроки рассмотрения кредитов, выдаваемых с гарантией Фонда, сокращены; ну и, конечно, уменьшился пакет документов. Результаты не заставили себя долго ждать, в настоящее время круг предпринимателей, охваченных финансовым инструментом господдержки, значительно расширился.

В прошлом году, по официальным данным, доля выдачи гарантий этим методом составила 10%, а в текущем году по итогам 6 месяцев доля гарантий, выданных портфельным методом, увеличилась до 37%.

В 2019 году Фонд совместно с Первым кредитным бюро (ПКБ) запустили совместный проект автоматизированного кредитного рейтинга предпринимателей, позволяющий оптимизировать процесс получения кредитов МСБ и улучшить качество риск-менеджмента.

Скоринговая модель для инструмента гарантирования по проектам менее 20 млн тенге для субъектов частного предпринимательства еще один инструмент автоматизации оценки и валидации рисков, которая позволила сократить время составления заключения риск-менеджмента по проекту в три раза. Это качественно улучшает сервис Фонда как оператора и оптимизирует процессы кредитования, – отметила председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева.

Начинающий предприниматель из Костаная Динара Жусупова через Фонд "Даму" получила не одну гарантию на развитие своего бизнеса.

В первый раз я обратилась в Фонд в 2018 году, когда решила приобрести новый УЗИ аппарат для своего кабинета. По программе "Еңбек" я взяла кредит в банке на 15 млн тенге. Фонд предоставил мне свою гарантию. В 2019 году я обратилась во второй раз. У меня возникли трудности с арендой помещения, и я решила приобрести свое. В банке мне одобрили кредит на 9 млн тенге, гарантию также предоставил Фонд "Даму". Я открыла свой Медицинский ультразвуковой центр "ЗD med". И вот на днях я получила одобрение на третий кредит, на покупку портативного ультразвукового оборудования. Инструмент гарантирования очень удобен, особенно когда нет своего залогового обеспечения. На моем примере я всем рекомендую воспользоваться данной возможностью через Фонд "Даму", - рассказала Динара Жусупова.

К сожалению, бывают и случаи, когда предприниматели не могут реализовать свою бизнес идею. В этих случаях Фонд "Даму", выступая гарантом, выполняет свои обязательства перед банком в полном объеме.

Напомним, что в период действия режима ЧП по инструменту гарантирования было поддержано 173 проекта на сумму кредита 10,2 млрд тенге, сумма предоставленных гарантий составила 4,3 млрд тенге.

Предприниматели желающие получить гарантии от Фонда "Даму", могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также могут получить консультации в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах Фонда в социальных сетях.

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