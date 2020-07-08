Детский онлайн-лагерь по финансовой грамотности Freedom Finance Camp запустили в Казахстане

Простым языком детям расскажут, как выбрать профессию мечты и добиться успеха.

13 июля компания по страхованию жизни Freedom Finance Life при поддержке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка запускает бесплатный детский онлайн-лагерь по финансовой грамотности. Freedom Finance Camp – это серия интерактивных онлайн-занятий, на которых ваш ребёнок узнает, как планировать своё будущее и выбрать профессию мечты.

Лагерь рассчитан на детей 10-13 лет. Его цель – простым языком рассказать детям, как выбрать профессию мечты и добиться успеха.

Программа лагеря состоит из 8 занятий по 1,5 часа. В группе одновременно занимаются 6-8 человек. На занятиях мы расскажем, что такое деньги, как их копить, зарабатывать и тратить с умом. А ещё участники лагеря узнают, что такое фондовые рынки, страхование, депозиты и недвижимость. К последнему занятию дети презентуют свои проекты о том, кем они хотят стать в будущем и что нужно сделать, чтобы этого добиться.

Впервые мы запустили летний лагерь Freedom Finance Camp в прошлом году. Его участниками стали больше 100 детей. Лагерь прошёл в креативном формате и с интерактивыми занятиями, поэтому очень полюбился и детям, и родителям. В этом году из соображений безопасности мы решили провести лагерь онлайн. При поддержке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Участие бесплатное, а чтобы зарегистрировать ребёнка, нужно оставить заявку на сайте и выполнить творческий конкурс, – прокомментировал председатель правления Freedom Finance Life Азамат Ердесов., – прокомментировал председатель правления Freedom Finance Life Азамат Ердесов.

Лагерь будет работать до 30 августа. Количество участников и учебных групп ограничено.

Участие в онлайн-лагере бесплатное, но количество мест ограничено. Чтобы записать своего ребенка, зарегистрируйтесь на сайте.

Подробная информация о лагере Freedom Finance Camp доступна на сайте проекта.

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