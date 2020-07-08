Как лечат в Италии, Испании, Турции и других странах

Скорая помощь в Италии на высокую температуру не приезжает – можешь сам пойти в больницу, но там придется отсидеть очередь.

Россиян, переехавших в другие страны, попросили рассказать о системе оказания медицинской помощи за рубежом, передает zakon.kz.

UfaTime.ru опросило бывших уфимцев, которые долго живут заграницей.

Юлия, 28 лет, живет в Италии почти три года

Здесь медицина бесплатная, у итальянцев есть полис, Tessera sanitaria, но бесплатная она условно. Чтобы записаться к врачу, нужно оплатить небольшой счет, взять талон, для пенсионеров и студентов есть скидки.

С записью к своему семейному бесплатному терапевту все не так просто, к некоторым врачам невозможно попасть месяцами, поэтому люди ходят к частным специалистам.

Итальянские медики так же годами учатся в вузах, проходят ординатуру, интернатуру, единственное отличие – в России медсестра – это средняя специальность, а в Италии – высшая, им надо учиться в университете четыре года и проходить конкурсы, подтверждать квалификацию, эта система здесь сложнее.

В обычных случаях, когда у тебя горло болит или в ухе стреляет, врачи здесь не так щепетильны. Хотя гинекология здесь однозначно лучше. Тебя не залечивают, чаще всего говорят: "Само пройдет". Но более сложная медицина, когда дело касается операций, лечения рака, в Италии лучше, чем в России. Для граждан и иностранцев, которые законно находятся в Италии, лечение всех сложных болезней полностью бесплатно.

Скорая помощь здесь на высокую температуру не приезжает – можешь сам пойти в больницу, но там придется отсидеть очередь. Система скорой помощи не такая оперативная, как в России, она быстрая, если ты уже умираешь.

Арина, 24 года, около года жила в Китае

Государственные клиники в Китае похожи на частные в России: новое оборудование, современные здания. Я проходила медосмотр как иностранный студент, он обошелся мне в пять тысяч рублей и в принципе мало чем отличался от нашего. Мы были у узких специалистов, сдавали анализы, потом брали у терапевта заключение.

У нас для студентов была своя поликлиника, лекарства выдавали там же, нам не нужно было ходить в аптеки. Как мы поняли, это потому что некоторые лекарственные препараты выдаются только по рецептам и иностранцам их не продают.

Сами китайцы предпочитают народные средства. В провинции, где я жила, был огромный рынок, где продавались корешки, высушенные части животных, ягоды годжи – многие лечатся ими. В аптечных лекарствах тоже много трав и экстрактов, например бальзам для заживления ран.

Богдан, 20 лет, живет в Украине

Сейчас у нас идет второй этап медицинской реформы, а именно реформа вторичной системы здравоохранения, он начался 1 апреля. До этого прошел этап, когда люди должны были подписать договор с семейными врачами, это было сделано для того, чтобы можно было отследить, к какому врачу обращается пациент и как часто. Также это позволило выбрать семейного врача вне зависимости от места жительства.

На втором этапе реформы у нас изменилась форма обращения к специализированным врачам, чтобы получить бесплатную консультацию, нужно иметь направление семейного врача. Обязательного платного страхования у нас нет. Базовый пакет медицинских услуг является бесплатным и гарантируется государством. Конечно, человек может сам для себя подписать соглашение о дополнительном страховании.

К врачам записываемся через специальный сайт. Там можно выбрать дату и время. Если нужно лечение, врач выписывает рецепт в специальной системе. На телефон приходит сообщение с его номером, который нужно показать в аптеке (по нему выдадут лекарства). Некоторые препараты можно получить бесплатно по государственным программам.

Как и везде, в Украине есть медицинские университеты и колледжи. У меня в городе есть Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого. По поводу вопроса, хватает ли медицинских работников, я не компетентный в этом вопросе человек, но близость Евросоюза влияет на количество специалистов, поскольку зарплата медицинской сестры здесь и в той же Польше сильно отличается.

Эльвира, 30 лет, два года живет в Испании

В Испании есть бесплатная и платная медицина, для первой нужен страховой полис, для второй – страховка. У меня сначала была базовая страховка за 35 евро в месяц, потом появилась полная за 55 евро. Можно, конечно, получить медицинскую помощь и без страховки, но цены будут заоблачные.

Когда я была в страховой компании, мне сказали, что о хронических и серьезных болезнях в анкете лучше не писать, иначе страховку могут вообще не дать. По базовой страховке я могла один раз в месяц сходить к одному врачу, за повторный прием приходилось платить.

Потом я поменяла страховку на полную, которая стоит 55 евро, но она условно полная, некоторые исследования или анализы в нее все равно не входят.

Запись к врачу в Испании очень неудобная. Мы хаем здравоохранение России, но именно обслуживание в России лучше. Здесь можно ждать две-три недели, чтобы попасть к врачу, и нужно отслеживать свободное время.

Если случилось что-то серьезное, можно обратиться в неотложку, что-то вроде травмпункта или скорой, но там всегда толпа народу и можно просидеть всю ночь в очереди.

Цены на лекарства зависят от того, какая у вас страховка. Если препараты выписаны бесплатными врачами из муниципальной клиники, цена может быть, например, 5 евро, а если врачом платной клиники по страховке – уже 25 евро.

Еще в Испании есть один неудобный момент: на какие-то детальные обследования или анализы нужно получать одобрение от страховой компании, это называется авторизацией. Например, врач назначает УЗИ, томографию или какой-то сложный анализ, он пишет объяснение для страховой, почему он назначил это обследование. Пациент должен приехать в свою страховую или связаться с ней по телефону или Интернету и получить подтверждение, что услуга входит в страховку и больница получит за свою работу деньги. На это уходит около двух дней, только после авторизации можно пойти и сделать УЗИ.

Что касается врачей, я не знаю, как они учатся, но, по моим ощущениям, российские медики сильнее, грамотнее. Например, у меня хронический трахеит, после очередного обострения один врач выписал одно лекарство, на повторном приеме другой специалист сказала, что выписавший такое лечение врач – дурак, и назначила другое. Когда я из любопытства изучила эти препараты, оказалось, что это гормональные лекарства, хотя у меня никто не спрашивал про противопоказания или беременность, например. В России мне при трахеите назначили сиропы или физлечение, но никогда не выписывали гормон. Такая же история была с окулистом: испанский врач два месяца не мог разобраться, нужны мне очки или нет, назначал капли, а когда я прилетела в Россию и пошла к нашему платному окулисту, то он мне сказал, что в моем случае очки противопоказаны, и объяснил, что делать.

Валерия, 29 лет, почти два года живет в Турции

В Турции есть платная и бесплатная медицина. Система очень похожа на российскую, но различия все же есть. Иностранцы получают страховку при выдаче визы или документов на вид на жительство, местные – при трудоустройстве. Существует страховка и для безработных, разница в том, что за нее нужно платить государству. Если такой страховки нет, то вы платите за медицинские услуги даже в госклиниках. Медицинское образование в Турции считается довольно престижным, оплата у врачей достойная. Учатся там гораздо дольше, чем в России, сколько, сказать не могу. Преимущества медицины еще в сильной первичной диагностике и хорошей технической оснащенности, а специалисты, как и в любой стране, бывают разными. В целом я бы оценила уровень медуслуг там как достойный.

Виктория Валикова, врач-инфекционист, построила две клиники в Гватемале и Никарагуа

У нас принято ругать правительство и систему здравоохранения в частности. Однако глобальных проблем с медициной в России нет. У нас, в том числе и в Башкирии, люди не умирают массово от излечимых заболеваний. Наши женщины не рожают на земляном полу одни или с деревенской повитухой. Скорая обязательно приедет, а хирург перед операцией не попросит принести шовный материал с собой. Да, в российской системе здравоохранения есть проблемы, но они совершенно другого порядка, чем в Гватемале и Никарагуа.

Наше право на бесплатную медицинскую помощь прописано в Конституции России. Оно закреплено и в конституциях Гватемалы и Никарагуа. Но страхования вроде нашего ОМС, которое бы это право гарантировало, нет. Чаще всего получается так: консультация врача будет бесплатной, а анализы, материалы и лекарства – платными. Список в аптеку от врача может включать смотровые перчатки! Из-за этого обстоятельства те, кто живет за чертой бедности (а их в Гватемале 56%), не могут получить ничего, кроме консультации.

У нас был случай, когда мы увезли беременную женщину с предлежанием накануне родов в госпиталь, а ее отправили обратно – ей не на что было купить расходники в аптеке. Мы выдали будущей маме все по списку и увезли снова в госпиталь...

Первичную помощь в удаленных местностях оказывают небольшие клиники – у нас их называют фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). И если в Башкирии один такой пункт на 700-1 000 человек, то в странах Латинской Америки – на 20 000-25 000 населения. Наша клиника в Гватемале сейчас одна на 25 000, в Никарагуа – на 15 000 человек. Поэтому в Латинской Америке пользуются доверием и уважением знахари, а большинство болезней лечат прикладыванием листа манго.

В системе не хватает кадров с высшим образованием: обучение в Латинской Америке платное, позволить его своим детям могут немногие семьи. Выпускники медвузов стараются остаться в городах и открыть частную практику. Поэтому, даже если в удаленном районе построен здравпункт, медперсонала там может и не быть. С нехваткой кадров мы сталкиваемся и в России, но у нас это, повторюсь, проблема иного порядка.

Расходы государств Латинской Америки на здравоохранение крайне малы. Но небольшие клиники и здравпункты в провинции часто не могут получить и того, что все-таки выделяется правительством. О причинах вы можете догадаться сами.

Там, куда государственная помощь не доходит, действуют некоммерческие организации. Наша Health & Help – одна из них. В Гватемале мы работаем в высокогорном районе, где проживает примерно 25 000 человек. Большая часть жителей – потомки майя. Ближайший госпиталь находится в трех часах езды. В Никарагуа оказываем помощь в цепочке прибрежных рыбацких деревень. От нашей клиники до ближайшего круглосуточного здравпункта больше 70 километров, так что езда занимает несколько часов. Машина на деревню одна, у сеньора, который покупает рыбу у местных. А общественного транспорта нет.

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