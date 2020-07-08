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С кем из президентов дружит Нурсултан Назарбаев?

Назарбаев также рассказал о дружбе с президентами США.

Фото : кадр из видео8 июля 2020, 10:57

О дружбе с руководителями разных стран рассказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz.

За время своего президентства, мой аппарат недавно по моей просьбе посчитал, я посетил более 80 стран и провел 2000 встреч с президентами и руководителями правительств государств мира, известными политиками, экономистами, финансистами, научными работниками.

Например, такие лидеры Европы, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Берлускони. Или несколько премьер-министров Японии, особенно Южной Кореи я дружил. Или возьмите Китай, начиная с Си Цзиньпиня, Ху Циньтао, Цзян Цзэминь, самый первый с кем мы... Со всеми дружеские отношения. Помогают Казахстану решать вопросы. Это наши соседи, особенно Россия, Китай огромные соседи. Никуда не уйдешь, это Богом данные, - отметил он.

Назарбаев также рассказал о дружбе с президентами США.

Первый президент Соединенных Штатов, с которым я познакомился, дружил и мы подписали договор с компанией "Шеврон", куда пришли инвестиции, почти 40 млрд долларов, это был Джордж Буш-старший. До самой его смерти мы были в контакте, оставались друзьями. Дважды я у него в семейном доме в Техасе, на берегу Атлантики побывал, с его сыном Джорджем Бушем-младшим. С Обамой, с Клинтоном дружили, - сказал Елбасы в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.


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