С кем из президентов дружит Нурсултан Назарбаев?

О дружбе с руководителями разных стран рассказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz.

Например, такие лидеры Европы, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Берлускони. Или несколько премьер-министров Японии, особенно Южной Кореи я дружил. Или возьмите Китай, начиная с Си Цзиньпиня, Ху Циньтао, Цзян Цзэминь, самый первый с кем мы... Со всеми дружеские отношения. Помогают Казахстану решать вопросы. Это наши соседи, особенно Россия, Китай огромные соседи. Никуда не уйдешь, это Богом данные, - отметил он.