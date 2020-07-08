Курс доллара продолжает расти
Доллар подорожал еще на 0,58 тенге.
Фото : azh.kz8 июля 2020, 11:26
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 409,77 тенге, передает zakon.kz.
Курс доллара вырос еще на 0,58 тенге.
В обменниках доллары покупают/продают по 410,7-412,2 тенге, евро - 463-465,5 тенге, рос.рубль - 5,75-5,8 тенге.
Между тем цены на нефть в среду продолжили снижение.
По состоянию на 10.53 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35% - до 42,93 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% - до 40,45 доллара за баррель.
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