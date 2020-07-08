Сельчанин на мотоцикле сбивал сайгаков

Полицейские начали досудебное расследование.

Житель Атырау сбивал сайгаков на мотоцикле, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", таким образом мужчина охотился за краснокнижными животными.

Мужчина был задержан в степи Курмангазинского района, который на мотоцикле гнался за сайгаком.

Сельчанин незаконно охотился за сайгаком необычным способом. Он сбивал свою жертву с помощью мототранспорта. При проверке места жительства у подозреваемого были обнаружены сайгачье мясо и другие вещественные доказательства, - сообщили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными пользованию видами растении или животных, их частями и дериватами".

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