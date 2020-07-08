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Сельчанин на мотоцикле сбивал сайгаков

Полицейские начали досудебное расследование.

Фото : mgorod.kz8 июля 2020, 11:28

Житель Атырау сбивал сайгаков на мотоцикле, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", таким образом мужчина охотился за краснокнижными животными.

Мужчина был задержан в степи Курмангазинского района, который на мотоцикле гнался за сайгаком.

Сельчанин незаконно охотился за сайгаком необычным способом. Он сбивал свою жертву с помощью мототранспорта. При проверке места жительства у подозреваемого были обнаружены сайгачье мясо и другие вещественные доказательства, - сообщили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными пользованию видами растении или животных, их частями и дериватами".


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