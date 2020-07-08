Российское СМИ рассказало о двух врачах, прибывших в Казахстан для помощи

Врачи прошли непростой путь и достигли хороших результатов в лечении коронавируса.

6 июля из Москвы в Казахстан прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с коронавирусом. На сайте inhimkicity.ru сообщается, что два врача из этой делегации работают в Химкинской областной больнице, передает zakon.kz.

Издание сообщает, что в составе группы врачей из больниц Московской области отправились в Казахстан заведующая инфекционным отделением Химкинской областной больницы Елена Родионовна Долгих и врач инфекционист Любовь Михайловна Пучкова.

Наши врачи прошли непростой путь и достигли хороших результатов в лечении коронавируса. Надеюсь, что их колоссальный опыт поможет в непростой борьбе с COVID-19 и спасет немало жизней, - рассказала заместитель главы г.о. Химки Ирина Теслева.

Бригады российских специалистов распределены в медицинских организациях Нур-Султана, Алматы, и направлены в особо нуждающиеся регионы.

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