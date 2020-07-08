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В СКО количество вызовов бригад скорой помощи увеличилось на 15%

На сегодняшний день нагрузка на одну бригаду в городе выросла до 30 вызовов.

Фото : 24tv.ua8 июля 2020, 11:47

В СКО количество вызовов бригад скорой помощи увеличилось на 15%. Об этом сегодня на региональной площадке Службы центральных коммуникаций рассказал аким области Кумар Аксакалов, сообщает корреспондент zakon.kz

Всего в СКО работает 31 бригада скорой помощи и еще 20 бригад неотложной помощи при хронических заболеваниях.

На сегодняшний день нагрузка на одну бригаду в городе выросла до 30 вызовов, а норма 16 вызовов. То есть практически в 2 раза. Для бригад скорой помощи мы закупили 25 портативных аппаратов ИВЛ, - сообщил Аксакалов.

По его словам, среднее время ожидания скорой помощи для пациентов 1, 2 и 3-й категории в области составляет 13 минут. При этом, время ожидания неотложной помощи при поликлиниках, как отметил аким, "к сожалению, выше". Это связано с увеличением количества вызовов по острым респираторным заболеваниям.

В целом общее количество вызовов возросло на 15% с 450 до 660 вызовов в сутки. А по ОРВИ вызовов увеличилось на 30%, - привел цифры глава региона.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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