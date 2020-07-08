О завышении цен на лекарства в Жамбылской области высказался Сапарбаев
В области создан Call-центр по номеру 109.
Фото : Pixabay8 июля 2020, 11:56
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев высказался о жалобах со стороны жителей на повышение цен на лекарства, передает zakon.kz.
Мы создали 43 мониторинговые группы из числа представителей общественности и госорганов, которые постоянно контролируют вопросы ценообразовнаия. Иногда я сам посещаю аптеки, К сожалению, есть такие факты, когда в два-три раза повышают цены, - сказал аким области.
В этом случае, по словам Сапарбаева, принимаются соответствующие меры - наложение штрафа.
В области создан Call-центр по номеру 109, куда жители области могут сообщить о фактах необоснованного завышения цен.
Мы будем благодарны если жители будут сообщать о таких фактах. Мы будем принимать соответствующие меры, - отметил Бердибек Сапарбаев.
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