Дополнительно 5 тысяч коек развернут в Акмолинской области

Также дополнительно будут закуплены аппараты ИВЛ и КТ, договора уже заключены.

В Акмолинской области развернут дополнительно 5 тысяч койко-мест до 1 августа. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент zakon.kz.

Госпитализация у нас проводится по медицинским показаниям, согласно действующему лечебному протоколу. Если бессимптомный больной, либо у него легкая или средняя форма, тогда он остается дома. Ажиотаж создается у нас сегодня из того количества госпитализированных с легкой формой заболевания, которые могли лечиться амбулаторно дома, но сегодня они, наверное, занимают чье-то место. По койкам у нас динамика будет, до 5 тысяч мест до 1 августа откроем, - сообщил Ермек Маржикпаев на брифинге.

Также дополнительно будут закуплены аппараты ИВЛ и КТ, договора уже заключены.

Нам сегодня нужно приобрести еще 71 аппарат ИВЛ. Мы заключили договора на 17 единиц портативных аппаратов. Компьютерные томографы функционируют сегодня в шести медорганизациях. Этот аппарат крайне необходим для определения состояния больного. Поэтому мы работаем над тем, чтобы приобрести еще один аппарат, - добавил аким.

По его словам, жесткие карантинные меры на сегодняшний день - жизненная необходимость. Несмотря на запрет, в области продолжают работать общественные бани, крупные магазины, люди проводят семейные мероприятия - свадьбы, поминки.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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