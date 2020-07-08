Казахстанские заводы озвучили планы по выпуску медицинских изделий

Планируются дополнительные поставки.

Отечественные предприятия фармацевтической промышленности продолжают свою работу, чтобы обеспечить потребности страны в медицинских изделиях, передает zakon.kz.

В Алматы и окрестностях функционируют как минимум 6 крупных предприятий фармацевтической промышленности.

Dolce - передовое казахстанское предприятие, где осуществляется полный цикл производства изделий из импортного сырья на автоматизированных линиях. Производственный комплекс располагается в Алматинской области, поселок Ынтымак, где трудится 450 человек. Завод имеет 6 производственных цехов (цех по производству стерильных и нестерильных перчаток, цех по производству лекарственных средств (активированный уголь), автоматический цех, где выпускаются различные виды масок, цех швейного производства и автоматизации по производству комплектов для всех видов операций, цех стерилизации и цех по производству пластика, где осваивается производство емкостей для сбора анализов).

В этом году мы расширили ассортимент масок и стали выпускать гинекологические зеркала, маски-респираторы, фиш-маски, СИ-маски и маски "баттерфляй" для детей, также обычные детские маски с рисунком. В рамках контракта на текущий год предусмотрена поставка 11 млн медицинских масок, из них 2,3 млн уже поставлены. К тому же, СК-Фармация просит поставить дополнительно 1,3 млн респираторов и 4 млн масок, - сообщила коммерческий директор завода Dolce Баян Демеуова.

Компания "Алмерек" эффективно обеспечивает необходимыми медицинскими изделиями 1200 государственных лечебно-профилактических учреждений по всему Казахстану при сборе заявок на поставку продукции.

Предприятие выпускает 60 наименований изделий, зарегистрированных на территории РК, производство сертифицировано по международному стандарту ISO 13485:2003. Это медицинская одежда, бандажи, перчатки, салфетки, маски. На данный момент на предприятии продолжается выпуск всего необходимого для медиков.

Не остаются в стороне и международные организации. Красный Полумесяц Казахстана при финансовой поддержке международного благотворительного фонда "The Coca-Cola Foundation" в рамках глобального проекта по реагированию на COVID-19, оказал помощь 4 тыс. социально-уязвимым семьям по всей территории Казахстана в виде продуктовых корзин, передал 1620 комплектов многоразовых противочумных костюмов медицинским учреждениям городов Алматы и Нур-Султан. Ко всему прочему были закуплены 120 000 зонд-томпонов и 270 наборов реагентов (27 000 тестов) для проведения тестирования на COVID-19. Тампоны и реагенты будут переданы Национальному центру экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, и распределены во все филиалы НЦЭ по Казахстану.

Согласно распределению 200 комплектов будут переданы медицинским учреждениям города Нур-Султан, остальная часть из 1620 комплектов останется в городе Алматы и будет роздана госпиталям и клиническим больницам, где находятся люди с COVID-19, - сообщили в Красном полумесяце Казахстана.

ТОО "КАЗ-ДИА-ТЕСТ", расположенный в Алматы, является первым отечественным производителем в области клинической лабораторной диагностики и имеет все необходимые разрешительные и регламентирующие документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, гарантирующие строгую надлежащую лабораторную деятельность. Предприятие является одним из главных поставщиков тестов для определения наркотиков, ИФА тест-систем Иммунокомб КДТ для определения различных инфекций у человека, тестов для определения алкоголя, скрытой крови.

Известно, что предприятие увеличило производство диагностических тест-систем и готовых питательных сред.

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