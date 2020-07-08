Полицейскими были изъяты препараты: "ибуфен", "аспирин", "парацетамол".

Житель Акмолинской области организовал на дому "аптеку" и перепродавал лекарства. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально на днях нами выявлен факт незаконной продажи лекарственных средств. Житель нашего города организовал на дому "аптеку", где продавал востребованные медикаменты. Полицейские совместно с нами изъяли препараты: "ибуфен", "аспирин", "парацетамол". По данному факту мы возбудили уголовное дело. Такие случаи не единичны. Есть и друге факты перепродажи лекарств, - сообщил Ермек Маржикпаев на брифинге.

В целом, по его словам, в регионе наблюдается дефицит таких препаратов и медицинских товаров как: "парацетамол", "аспирин", ртутных и электронных термометров.

Буквально вчера ТОО "Аманат" поставила порядка 12 наименований медикаментов в количестве 11 тысяч лекарственных средств в аптеки области. Это очень большое количество жаропонижающих, противовирусных препаратов, антибиотики. Раньше это была практически месячная норма, но, к сожалению, наши жители покупают лекарства большими партиями, даже если в этом нет необходимости, берут про запас. Буквально за день, два у нас расходится месячная норма лекарств, - подчеркнул аким области.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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