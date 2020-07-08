Сагинтаев: Сохранение здоровья - главная задача

На нужды здравоохранения будут направлены все необходимые средства.

Аким Алматы Бакытжан. Сагинтаев в ходе селекторного совещания обсудил с представителями фарминдустрии вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий, сообщает zakon.kz.

Главным вопросом совещания стало обеспечение стабильности рынка лекарственных препаратов. Представители производственных компаний, аптечных сетей и отраслевой ассоциации сообщили о запасах лекарственных средств и планируемых поставках. Также они рассказали о процедурах оформления и получения грузов.

Аким города поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских препаратов и изделий. При необходимости ускорить налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов соответствия на импортный товар.

Кроме того, на совещании был обсужден вопрос создания лекарственного стабилизационного фонда. Будет создан полугодовой запас самых необходимых лекарств, и в случае дефицита делать интервенции в аптечную сеть города.

Сагинтаев подчеркнул, что сохранение здоровья горожан сейчас первоочередная задача. На нужды здравоохранения будут направлены все необходимые средства.

Аким города призвал участников фармацевтического рынка оперативно информировать о ситуации с поставками лекарств и обращаться за помощью. Все вопросы будут сниматься оперативно

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