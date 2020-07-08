Как проводится сверка экспортных деклараций между Казахстаном и Узбекистаном

Сопоставление сведений из 11 734 экспортных деклараций с Узбекистана выявило расхождение в 1036 таможенных декларациях по импорту, поданных в Казахстане.

В целях создания благоприятных условий торговли и повышения эффективности таможенного контроля между Казахстаном и Узбекистаном в настоящее время налажен взаимообмен данными из экспортных деклараций по товарам, перемещаемым через таможенные границы двух стран, передает zakon.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

Процесс сверки не затруднителен. Он помогает своевременно оценить фискальные риски и позволяет выявлять занижение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через казахстанско-узбекистанскую границу. А также способствует оперативному прохождению транспортных средств, исключая коррупционные риски.

В первом полугодии 2020 года сопоставление сведений из 11 734 экспортных деклараций с Узбекистана выявило расхождение в 1036 таможенных декларациях по импорту, поданных в Казахстане.

Комитет государственных доходов, проводя таможенный контроль после выпуска товаров, при наличии признаков занижения таможенной стоимости, направляет международные запросы, в том числе и в Узбекистан. Благодаря полученным ответам, выявлены факты подмены инвойсов и экспортных деклараций с умышленным занижением таможенной стоимости товаров.

Например, через таможенный пост "Станция Сарыагаш" (Узбекистан) индивидуальным предпринимателем заявлены товары "овощи, фрукты" общим весом 3,6 тысячи тонн и стоимостью 920 тысяч долларов. Однако сверка экспортных деклараций (Узбекистан) и инвойсов со стоимостью указанных товаров 5 млн долларов, установила занижение в пять раз или отклонение в таможенной стоимости на 4,1 млн долларов.

Таможенной проверкой сумма доначислений по данному ИП составила 197 млн тенге. По компетенции материалы с признаками уголовной ответственности по статьям 236 "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин" и 234 Уголовного Кодекса РК "Экономическая контрабанда". переданы в Службу экономических расследований (КФМ).

За 2019 – 2020 годы в рамках проведения контроля таможенной стоимости после выпуска товаров Комитетом по результатам 53 проверок начислены таможенные платежи и налоги в сумме 1,1 млрд тенге. В производстве находятся проверки в отношении 32 УВЭД, по которым установлены расхождения по стоимости на 9,8 млн долларов.

Учитывая объемы товарооборота и налаженного взаимообмена с Республикой Узбекистан, Комитет продолжит использовать инструмент сопоставления данных таможенных статистик сопредельных стран, расширяя масштабы выявления недобросовестных УВЭД.

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