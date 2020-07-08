Запланированный на июль боксерский турнир отменили в Казахстане

Мероприятие планировалось провести без зрителей.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения в Казахстане повторного карантина запланированный на 18 июля вечер бокса в Алматы перенесен на более поздний срок, передает zakon.kz.

По информации Sporttime, о дате вечера бокса организаторы объявят по окончании карантина.

Будем исходить от решения межведомственной комиссии по истечении двухнедельного карантина, после чего будем принимать решение. Как и все граждане нашей страны и всей планеты, мы очень надеемся, что коронавирус останется в памяти мирового сообщества как страшный сон, — сказал организатор турнира, глава MTK KAZAKHSTAN Аскар Салыкбаев.

Мероприятие планировалось провести без зрителей, транслировать в США на телеканале ESPN и стриминговой платформе IFL TV.

Напомним, что в Казахстане с 5 июля вступили в силу жесткие карантинные меры, вызванные ухудшением эпидемиологической обстановки. Государственная комиссия под председательством премьер-министра Аскара Мамина распорядилась на 14 дней приостановить пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничить по времени работу общественного транспорта в городах.

Кроме того, жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе семейные и памятные. На улицах и в парках запрещено передвигаться группами более 3 человек.

Добавим, что карантин предполагает приостановку деятельности многих предприятий, в том числе парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, крытых рынков. Музеи, выставки, кинотеатры, развлекательные центры, религиозные объекты и детские оздоровительные лагеря также не смогут принимать посетителей в течение 2 недель.

За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований введены крупные штрафы.

Примечательно, что На территории Казахстана трансляцию осуществлял бы телеканал QazSport.

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