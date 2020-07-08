Ситуация с КВИ не должна повлиять на проекты и добычу на месторождении в Тенгизе

Количество выявленных случаев в акимате связывают с мероприятиями по скринингу.

Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией среди вахтовых рабочих не должны повлиять на проекты и планы по добыче на месторождении в Тенгизе, сообщил в ходе онлайн брифинга аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Конечно, всех волнует вопрос, что будет с Тенгизом. Деятельность мы делим на два основных направления. Во-первых, производство нефти и газа, а здесь никаких изменений нет. ТШО обеспечивает безопасность производство. Во-вторых, работа по проекту расширения Тенгиз, строительство крупных объектов, завод третьего поколения и другие объекты. Основные работы идут. Пока ТШО об изменении планов и срокам ввода проекта не представлял, - сообщил Досмухамбетов.

Он добавил, что в какой-то мере эпидситуация может повлиять на сроки, но выразил надежду, что ТШО совместно с поддержкой акимата смогут предпринять все усилия для выполнения всех работы.

Относительно планов по добыче, никаких планов по снижению нет. За исключением, если будут договоренности в рамках соглашения ОПЕК. Ситуация под контролем, поэтому опасений, что это как-то скажется на планах предприятия нет, - уточнил аким области.

Комментируя вопрос вспышки на предприятии, глава региона не согласился с таким заявлением. Количество выявленных случаев в акимате связывают с мероприятиями по скринингу.

Сказать, что на Тенгиза вспышка, будет не правильно. Учитывая особенность тенгизского месторождения, большое количество людей, которые живут в общежитиях. Число заболевших превышает 2 тыс. человек. В начале мая месяца мы видели, что у нас идет заболеваемость по очагам, скринингу, то в июне это связано с тем, что происходит демобилизация с обязательным ПЦР-тестированием. Частично перевахтовка оставшегося персонала. Из них около 9 тыс. человек перевахтуются. Поэтому это связано с перевахтовкой, когда одни приступают к работе, а другие уезжают, - объяснил Досмухамбетов.

Если говорить в цифрах, то, по его словам, в мае месяце было выявлено порядка 770 человек зараженных, в июне - такое же количество, в июле - порядка 400 человек.

Выявляемость большая, потому что большое количество людей. Хотел бы отметить, что в области по плотности проведения ПЦР, от мы находимся на втором месте после города Нур-Султан, поэтому у нас большая выявляемость, - заключил аким Атырауской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!