В пресс-службе ФСМС прокомментировали нападки на главу Фонда

В социальных сетях есть инструмент таргетирования, который прекрасно всем известен.

Некоторое время назад в социальных сетях наблюдается пристальное внимание к Фонду социального медицинского страхования, в частности к председателю правления Айбатыру Жумагулову и его семье. Как первый руководитель заработал свое имущество и с чем связана такая активность в его адрес, zakon.kz попытался выяснить в ФСМС. С нами побеседовал руководитель пресс-службы Ермек Болтаев.

– Почему Фонд не реагирует на публикации в социальных сетях и не комментирует их?

– На самом деле председатель правления сразу же вышел навстречу автору материалов. Состоялась встреча, где он продемонстрировал свою декларацию, подробно рассказал свою биографию и о карьере в бизнесе. Перед трудоустройством на государственную службу он проходил спецпроверку, сдавал отчет о доходах и имуществе. Обо всем это было сказано в интервью, его можно найти в Интернете.

В других странах, если вопрос возникает к чиновнику об его имуществе, расходах, и чиновник, не прячась об этом говорит, отчитывается, то на этом все вопросы снимаются. Тема закрывается. Но здесь начинают бесперебойно публиковать все эти архивные посты 5-летней давности, поднимают историю личной жизни, которая имела место 13 лет назад, то есть в 2007 году. И все это показывается как происходящее сегодня. Значит за этими постами стоят другие цели. Хочу поправить авторов этих публикаций: можно было бы элементарно посмотреть, сколько лет супруге главы фонда. Ей 43 года, а не 30 лет, как пишут. И все это было 13 лет назад, когда Жумагулов еще не работал на госслужбе.

– Все же информация о жизни и семье Айбатыра Жумагулова встречается чаще в социальных сетях, чем об отчетах Фонда…

– В социальных сетях есть инструмент таргетирования, который прекрасно всем известен. Когда автор хочет, чтобы его публикацию прочитали как можно больше людей или даже определенные категории читателей, то он настраивает платное продвижение поста. Есть моменты, когда эти публикации о главе фонда были таргетировались, включая функцию рекламы. Как я уже отметил, если и возникали вопросы к имуществу Айбатыра Жумагулова,то он их снял, продемонстрировав свою декларацию.

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