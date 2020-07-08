Запрет на пригородные маршруты в Атырауской области объяснил аким

Не все жители проявляют сознательность пренебрегая простыми правилами носить маску или соблюдать социальную дистанцию в автобусах.

Из-за большой скученности людей и большого риска заражения мы приняли решение приостановить автобусы по пригородным маршрутам, сообщил в ходе онлайн брифинга аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Это сложный вопрос. Мы тяжело пришли к такому решению. Думали ограничить по времени (движение пригородных маршрутов), так как мы имеем такой опыт. Но может получится наоборот из-за скопления людей. Понимаем необходимость для людей в пригороде, которым далеко ехать до места работы. Тем не менее, мы видим, что это большая опасность, - сказал Досмухамбетов.

В пример он привел случаи, что не все жители проявляют сознательность пренебрегая простыми правилами носить маску или соблюдать социальную дистанцию в автобусах.

К сожалению, не все наши граждане проявляют сознательность, пренебрегают правилами, заходят в автобусы и снимают маски или вообще ходят бес маски, не обеспечивается плотность по количеству людей. Из-за этого возникает скученность людей, нарушается социальная дистанция, происходит заражения, - сказал аким.

Он добавил, что по оценке специалистов, наиболее опасный транспорт жд транспорт и автобус.

Мы вынужденно пошли на то, чтобы остановить автобусы. Если мы в течении двух недель или в ближайшее время увидим, что ситуация стабилизируется, сможем обеспечить контроль за соблюдением необходимых требований в общественном транспорте, имея все эти инструменты, имея возможность контролировать, тогда уже будем рассматривать открытия общественного транспорта. Включая не только дезинфекцию, но и соблюдения правил пассажирами в транспорте, - отметил Досмухамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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