Аким Семея вылечился от коронавируса

С сегодняшнего дня я продолжаю свою работу в обычном режиме - Салимов.

Ермак Салимов вылечился от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Уважаемые земляки! После последнего теста на COVID-19, я находился в строгой самоизоляции и выполнял все требования наших врачей. Данные меры положительно отразились на моём здоровье, что показал повторный тест на коронавирус, который выдал отрицательный результат. С сегодняшнего дня я продолжаю свою работу в обычном режиме, - написал аким Семея на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил всех земляков за поддержку.

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Буквально вчера под председательством акима области Даниала Кенжетаевича Ахметова проведено совещание с участием главных врачей по вопросам обеспечения стационаров необходимым оборудованием и лекарствами. В ходе совещания аким ВКО поручил нам опубликовать данные о наличии лекарств в медицинских учреждениях. На сегодня в провизорных и инфекционных стационарах города имеются все необходимые запасы лекарственных средств. Общее количество имеющихся препаратов по нашему городу составляет 74929 единиц, из них 12947 - жаропонижающие, 1141 - противовирусные препараты, а также 60841- антибиотик. Данных медикаментов достаточно для оказания помощи при полной загруженности больничных стационаров, - добавил аким.

Да, мы должны признать, что в аптеках города наблюдается нехватка жаропонижающих и противовирусных препаратов. В первую очередь, это связано с необоснованно высоким закупом населением медикаментов, что привело к образованию дефицита на фармацевтическом рынке. Хочу заверить вас - это решаемый вопрос. С сегодняшнего дня началась доставка вышеуказанных лекарственных средств и ситуация в данном направлении нормализуется. Со своей стороны еще раз прошу и призываю вас, отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью своих близких и выполнять требования санитарных служб, - заключил он.

По его словам, на постоянной основе проводятся рейды по аптекам города по выявлению фактов продажи лекарств по завышенной цене.

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