Анита Цой впервые вышла на связь после заражения COVID-19

Знаменитость настроена оптимистично.

Известная российская певица Анита Цой впервые после заражения коронавирусом опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своем самочувствии и показала больничную палату, передает zakon.kz.

На данный момент Анита Цой пока еще не может обходиться без кислородного аппарата. Певица сообщила, что врачи назначили ей сильный курс препаратов, переливают плазму, ежедневно ставят капельницы. Артистка попросила своих поклонников быть бдительными, поскольку коронавирус не дремлет.

Знаменитость сохраняет оптимистичный настрой и надеется, что через неделю или две ее уже выпишут с выздоровлением.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!