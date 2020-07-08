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Анита Цой впервые вышла на связь после заражения COVID-19

Знаменитость настроена оптимистично.

Фото : Instagram8 июля 2020, 14:08

Известная российская певица Анита Цой впервые после заражения коронавирусом опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своем самочувствии и показала больничную палату, передает zakon.kz.

На данный момент Анита Цой пока еще не может обходиться без кислородного аппарата. Певица сообщила, что врачи назначили ей сильный курс препаратов, переливают плазму, ежедневно ставят капельницы. Артистка попросила своих поклонников быть бдительными, поскольку коронавирус не дремлет.

Знаменитость сохраняет оптимистичный настрой и надеется, что через неделю или две ее уже выпишут с выздоровлением.


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