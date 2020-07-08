ВОЗ: Мир еще не достиг пика пандемии COVID-19

В некоторых странах удалось существенно сократить смертность, в других она только растет.

В Женеве на пресс-конференции Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не достиг пика пандемии COVID-19, она распространяется со все большей скоростью, передает zakon.kz.

Только за минувшие выходные COVID-19 заразились 400 000 человек, сообщается на сайте новостей ООН.

На сегодня зараженных - почти 12 млн, умерших - порядка 547 тыс.

Число смертельных случаев, похоже, стабилизировалось, - сообщил д-р Тедрос, - но в реальности, при том, что в некоторых странах удалось существенно сократить смертность, в других она только растет.

Сокращение смертности наблюдается там, где приняли целенаправленные меры по защите наиболее уязвимых групп населения, например тех, кто живет в домах престарелых и интернатах.

Глава ВОЗ сообщил, что в конце недели группа экспертов ВОЗ отправится в Китай для того, чтобы вместе с китайскими коллегами разработать научный план действий для последующей международной миссии под эгидой ВОЗ. Ее цель будет заключаться в том, чтобы выяснить, какое животное стало переносчиком COVID-19 и каким образом вирус перекочевал к человеку.

Комментируя новость о том, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, Тедрос и его коллеги, участвовавшие в брифинге, пожелали президенту скорейшего выздоровления. Майк Райан, директор отдела чрезвычайных ситуаций, добавил, что этот случай еще раз подтверждает, что вирус не разбирает между "принцами и нищими", заразиться им может любо.

На пресс-конференции прозвучали и вопросы, касающиеся передачи вируса от человека к человеку. На днях более 200 ученых и экспертов в разных областях обратились к ВОЗ с открытым письмом, в котором просили признать, что COVID-19 передается по воздуху через мельчайшие частицы, и внести соответствующие изменения в свои рекомендации. Участники пресс-конференции признали, что такие данные, действительно появляются и в ВОЗ к ним относятся со всей серьезностью. Там не исключают, что вирус может передаваться аэрозольным способом, но утверждать это наверняка нельзя, пока нет неопровержимых данных, свидетельствующих о такой вероятности.

Эксперты повторили, что, опираясь на имеющиеся данные, в ВОЗ рекомендуют избегать закрытых помещений и скопления народа, обеспечивать необходимую вентиляцию воздуха, соблюдать физическую дистанцию, а там, где это невозможно, - носить маски.

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