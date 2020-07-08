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Медведь-путешественник прошел 640 километров в поисках самки 

Сотни людей отслеживали его местонахождение.

Фото : Daily Mail8 июля 2020, 14:31

Американский черный медведь, получивший прозвище "Бруно", преодолел более 640 километров в поисках самки, передает zakon.kz со ссылкой на Insider Edition.

Впервые на медведя обратили внимание 10 мая. Его заметили в городе Гиллингем, штат Висконсин. Затем он направился на юг, переплыл реку Миссисипи, в последний раз его заметили в пригороде Сент-Луиса.

Сотни людей отслеживали его местонахождение. Поклонники публикуют фотографии и видео по всей стране, включая города Гранд-Маунд, Айова, Трой, Миссури и Барри.

Вполне возможно, что на самом деле он ищет себе пару. Но есть и другие причины. Этом может быть связано с дефицитом ресусов или конкуренцией, которая также может вытеснить медведя со своей среды, - сказал биолог Джефф Корвин.

Путешествие медведя прервалось рано утром в понедельник, когда сотрудники Департамента охраны природы штата Миссури поймали его.


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