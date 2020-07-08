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Китай раскритиковал выход США из ВОЗ

США являются крупнейшим донором организации.

Фото : Pixabay8 июля 2020, 15:06

Китай раскритиковал планы США по выходу из ВОЗ, заявив, что этот шаг будет иметь серьезные последствия для развивающихся стран, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал международное сообщество активизировать поддержку Всемирной организации здравоохранения.

Президент Трамп неоднократно осуждал действия ВОЗ по борьбе с пандемией, обвиняя ее в том, что она находится под контролем Китая.

Он также обвинил Китай в давлении на ВОЗ, чтобы "ввести мир в заблуждение" относительно вируса. Однако глава Белого дома не приводил доказательств своим утверждениям.

США являются крупнейшим донором организации. В 2019 году со стороны США было внесено более 400 млн долларов, что составляет около 15% от его общего бюджета.

Во вторник было объявлено, что США покинут ВОЗ 6 июля 2021 года. Финансирование из Вашингтона уже приостановлено.

Претендент на пост президента США Джо Байден, который в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения, заявил, что немедленно вернет Соединенные Штаты в ВОЗ, если победит на ноябрьских выборах.


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