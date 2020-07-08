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Трехлетнего ребенка избили в Алматы

Подозреваемого сожителя матери ребенка задержали.

Фото : Pixabay8 июля 2020, 15:34

Полиция Алматы задержала мужчину, подозреваемого в избиении трехлетнего ребенка, передает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Личность малыша и его матери была установлена сразу. По информации полицейских, мать шла на контакт неохотно.

Так или иначе мальчика экстренно доставили в больницу, сейчас он под наблюдением врачей, параллельно назначили судебно-медицинскую экспертизу, с целью установления степени тяжести телесных повреждений,- сообщили в Департаменте полиции Алматы.

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Публикация от Almaty/Astana???????? (@megapolis.kz) 7 Июл 2020 в 9:10 PDT

Подозреваемый мужчина, 1988 года рождения был задержан. Он являлся бывшим сожителем матери малыша. Действия мужчины на данном этапе следствия квалифицируются по ст.110 ч. 2 УК РК.

Досудебное расследование продолжается.


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