Работники ж/д организаций хранили у себя в соцсетях запрещенные аудиолекции

Их привлекли к административной ответственности.

Транспортные полицейские выявили запрещенные аудиолекции у работников железнодорожных организаций, сообщает zakon.kz.

Данный факт был выявлен при мониторинге социальных сетей.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлены жители Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областей. Им по 33, 34 и 36 лет. По результатам экспертизы было установлено, что аудиозаписи являются запрещенными на территории Казахстана, - отметил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.

Их привлекли к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 453 КРКоАП.

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