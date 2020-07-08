Аким Шымкента ответил на слухи о вирусе с вертолетов

Мурат Айтенов призвал граждан не доверять неофициальной информации.

Глава Шымкента Мурат Айтенов выступил с опровержением циркулирующей по мессенджерам информации о том, что в городе якобы распыляют вирус с вертолетов, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Эта информация – фейк. Летательные аппараты в городе, которые вы видите, это министерство обороны проводит плановые учения. Я не понимаю, как можно верить в это. Распылять инфекцию невозможно. Еще раз повторяю – это фейк. Обращаюсь к жителям – не верьте такой информации, - сказал Айтенов.

Ранее в министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о ночном распылении сильнодействующего вещества.

Граждан попросили не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

В министерстве информации и общественного развития напомнили, что за распространение заведомо ложной информации грозит ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

Предусматривается наказание в виде штрафа до 1 000 месячных расчетных показателей (2,78 миллиона тенге, или 6 800 долларов) либо исправительные, общественные работы или ограничение/лишение свободы на срок до года.

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