Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аким Шымкента ответил на слухи о вирусе с вертолетов

Мурат Айтенов призвал граждан не доверять неофициальной информации.

Фото : Pixabay8 июля 2020, 16:03

Глава Шымкента Мурат Айтенов выступил с опровержением циркулирующей по мессенджерам информации о том, что в городе якобы распыляют вирус с вертолетов, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Эта информация – фейк. Летательные аппараты в городе, которые вы видите, это министерство обороны проводит плановые учения. Я не понимаю, как можно верить в это. Распылять инфекцию невозможно. Еще раз повторяю – это фейк. Обращаюсь к жителям – не верьте такой информации, - сказал Айтенов.

Ранее в министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о ночном распылении сильнодействующего вещества.

Граждан попросили не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

В министерстве информации и общественного развития напомнили, что за распространение заведомо ложной информации грозит ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

Предусматривается наказание в виде штрафа до 1 000 месячных расчетных показателей (2,78 миллиона тенге, или 6 800 долларов) либо исправительные, общественные работы или ограничение/лишение свободы на срок до года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты